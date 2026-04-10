Tina de Bruin en Vincent Croiset in huwelijksbootje gestapt

Tekst: Denise Delgado

Weddingbells! Tina de Bruin en Vincent Croiset zijn getrouwd. Tina maakte het nieuws donderdagmiddag bekend via social media, waar ze foto’s deelde van hun trouwdag. Op de beelden is te zien hoe ze naast Vincent loopt in een witte outfit. Bij het bericht plaatste ze de datum 8 april 2026 en een emoji van een trouwring.

De bruiloft heeft voor het stel een extra emotionele betekenis. Vincent liet in november weten dat bij hem kanker is vastgesteld. Door die diagnose besloten hij en Tina hun trouwplannen naar voren te halen. Eerder vertelde Vincent dat ze door de ziekte bepaalde zaken graag goed wilden regelen.

Huwelijksaanzoek op Zanzibar

Na jaren samen kozen de twee er dit voorjaar bewust voor om hun liefde officieel te bezegelen. Samen hebben ze een zoon, Teddy. Vincent vroeg Tina vorig jaar ten huwelijk tijdens een vakantie op Zanzibar. Dat deed hij op een bijzonder moment: “Op het taartje voor Tina stond: ‘Wil je met me trouwen?’ Toen dat werd gebracht, heb ik haar gevraagd.”

Trouwdatum vervroegd

Vorige maand maakten Tina en Vincent al bekend dat ze hun trouwdatum hadden vervroegd. Vincent vertelde toen dat de diagnose hen hard had geraakt, maar dat ze juist daarom proberen te leven bij de dag en te doen waar ze gelukkig van worden.

De 50-jarige Tina en de 53-jarige Vincent zijn sinds 2015 samen. In de zomer van 2025 ging Vincent op één knie.

Bekijk ook: