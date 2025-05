Suzan & Freek blikken terug op ‘geweldige avond’

Tekst: Nicky Molendijk

Suzan & Freek hebben een “geweldige avond gehad”. Op social media blikt het bekende duo met een aantal foto’s terug op dit bijzondere moment.

“On-ge-lo-felijk, wát een avond!!!”, schrijven Suzan & Freek op Instagram. Vrijdagavond was hun eerste concert in de Ziggo Dome. “Zo lang naar dit moment uitgekeken, we hebben zo’n geweldige eerste avond gehad”, voegen ze toe. Het muzikale duo bedankt iedereen die erbij was.

In totaal staan Suzan & Freek dit jaar zes keer in de Ziggo Dome.