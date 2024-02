Sterrenchef Sergio Herman geopereerd aan huidkanker

Bij chef-kok Sergio Herman is recentelijk huidkanker geconstateerd. De ziekte was al “in een redelijk ver stadium”, vertelt de sterrenchef en programmamaker in zijn Belgische reisprogramma Sergio over de Grens op VTM. Het Laatste Nieuws zette maandag een fragment online.

De 53-jarige Herman, die jarenlang getrouwd was met voormalig actrice en presentatrice Ellemieke Vermolen, vertelde aan zijn gast actrice Maaike Cafmeyer dat hij niet te lang in de zon mag zitten en liet vervolgens los dat hij huidkanker heeft gehad.

“Op mijn rug had ik een plek, zo’n jaap, die steeds groter werd”, zei Herman. De chef-kok dacht zelf dat het om een irritatie ging en stelde een bezoek aan een dermatoloog steeds uit. “Maar de kanker was al in een redelijk ver stadium, twee dagen later moest ik al onder het mes.”

Herman zegt in het fragment verder nog dat hij na de diagnose “bang” was. “Het was heftig.”