S10 over heftige periode: ‘Mijn andere helft ligt in het ziekenhuis’

Tekst: Nicky Molendijk

S10 heeft zich voor het eerst uitgelaten over de afgelopen periode. Volgens het AD heeft ze de afgelopen weken als “heel heftig ervaren”. De zangeres stond woensdagavond voor het eerst weer op het podium nadat ze eerder een aantal shows heeft geannuleerd.

Tijdens haar optreden in Paradiso in Amsterdam sprak de zangeres voor het eerst over het incident waar De Telegraaf eerder over schreef. De tweelingbroer van S10 zou zwaargewond in het ziekenhuis zijn beland na een val van een flat in Amsterdam.

“Ik heb er heel veel zin in, maar er is tegelijkertijd ook iets heel ergs verdrietigs in mijn leven aan de hand”, vertelde de zangeres openhartig tijdens haar show. “Ik ben een tweeling en mijn andere helft ligt in het ziekenhuis. En dat is heel heftig.”

Ondanks deze heftige privéomstandigheden wilde de zangeres deze show toch graag laten doorgaan. “Want Paradiso is de allerleukste zaal van Nederland.”