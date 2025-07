S10 in tranen tijdens optreden: ‘Ben heel verdrietig’

Tekst: Nicky Molendijk

S10 heeft vrijdag voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar tweelingbroer Emiel. De zangeres werd zichtbaar emotioneel toen ze het publiek toesprak voor aanvang van de show op het festival Down The Rabbit Hole.

“Voordat we de show beginnen, wil ik even mijn hart luchten”, begint S10 haar verhaal. “Ik ga vandaag niet veel praten, want ik ben heel verdrietig”, gaat ze verder. “Ik wilde hier vandaag graag spelen, omdat ik hier heel lang naar uitgekeken heb. Naar dit moment en deze show. Het was en is een droom.”

De zangeres geeft aan dat ze nog even niet weet wat ze hierna gaat doen. “Maar voor nu, voor vandaag. Laten we samen zijn en er het beste van maken”, zei S10 zichtbaar emotioneel.

Onlangs werd bekend dat de tweelingbroer van S10 is overleden na een val van een flat.