Roxeanne Hazes blikt terug op eerste theatertour: ‘Niet de laatste’

Tekst: Nicky Molendijk

Roxeanne Hazes is enorm aan het nagenieten van haar eerste theatertour. Op social media belooft de zangeres dan ook “dat dit niet de laatste keer is”.

“Al was het maar omdat er nog zoveel mooie theaters en schouwburgen zijn. Omdat er nog zoveel te vertellen is en omdat het me zo gaaf lijkt om nieuw materiaal te spelen in zo’n setting”, voegt Roxeanne toe. Hazes weet nog niet wanneer ze opnieuw op tour gaat, “maar we komen terug”.

“Wat er tijdens de afgelopen shows is gebeurd, heeft me echt zó geraakt”, schrijft Roxeanne bij de video. “Om nooit meer te vergeten.”