Richard Groenendijk speelt éíndelijk een slechterik

Tekst: Sabine Krouwels

Richard Groenendijk wordt altijd gecast als een sympathiek karakter, maar in The Passion gaan we een hele andere kant van hem zien. Hierin speelt hij Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder die Jezus Christus tot het kruis veroordeelde. “Heel spannend,” vertelt Richard deze week in Weekend.

In The Passion gaan we Richard Groenendijk zien als Pontius Pilatus. Het is de eerste keer dat hij in de huid van een slecht personage mag kruipen en dat vindt hij stiekem wel leuk, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik speel altijd sympathieke rollen. Als ik voor tv-series wordt gevraagd is het altijd als een olijke, sympathieke gast. Dus nu dacht ik: als ik dan toch een keer de bad guy moet spelen, dan maar gelijk iemand die Jezus Christus tot het kruis heeft veroordeeld.”

Spannend

Richard moest een keuze maken tussen de rol van Judas Iskariot en Pilatus, maar vond die laatste toch nét wat slechter. Een onschuldige man tot de dood veroordelen is in zijn ogen namelijk het ultieme kwaad. “Judas is natuurlijk ook verraad, maar dat slechte van Pilatus vond ik wel heel spannend om te gaan spelen.”

