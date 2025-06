Ria Valk gaat weer het theater in: ‘Voel me een stuk beter’

Tekst: Nicky Molendijk

Ria Valk staat op 20 september op het podium tijdens de Nacht van de Nostalgie. Het concert, waar oudere sterren hun hits van weleer zullen opvoeren, vindt plaats in de Schouwburg Amstelveen. Het is voor het eerst in lange tijd dat de zangeres weer het theater ingaat.

In maart werd er opnieuw kanker geconstateerd bij Valk. Hierdoor moest ze opnieuw geopereerd worden. In 2023, 2019 en 2013 werd er ook al kanker geconstateerd bij de zangeres. Gelukkig is de operatie goed gegaan. Aan de Telegraaf vertelt Ria: “Ik voel me een stuk beter dan eerst. Het is heftig geweest, maar nu ben ik weer op de goede weg.”

Na het concert op 20 september is het de bedoeling “dat we het hele land door gaan”, onthult Valk. Aan het concert zullen Ronnie Tober, Ben Cramer, Hans de Booij, Jacques Herb en Astrid Nijgh ook meedoen.