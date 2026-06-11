René Froger ziet overleden vader tot leven komen: ‘Beetje eng’

Tekst: Lisa Manche

Veel Nederlandse cafés maken zich op voor het WK voetbal. Sommigen proberen op ludieke wijze hun kroeg vol te krijgen met supporters, maar Café Bolle Jan en Danny Froger hebben samen een wel heel bijzondere video gepost. Op de video is Jan Froger te zien, die in 2009 overleed.

Bezoek aan Café Bolle Jan

In de video is te zien dat Jan Froger Café Bolle Jan binnenloopt. In het café dat naar hem vernoemd is, zitten supporters aandachtig naar een wedstrijd van het Nederlands elftal te kijken. Jan neemt plaats aan de bar alsof het een normale dag is.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

‘Prachtig’

De video maakt veel los bij mensen. In de comments stroomt het vol met liefdevolle berichten. Ook René Froger, de zoon van Jan, reageert op de video. Al kijkt hij met gemengde gevoelens naar de door AI-gegenereerde beelden. ‘Prachtig, maar ook een beetje eng’, schrijft hij.

‘Bolle’ Jan Froger

Jan Froger was in Amsterdam bekend als eigenaar van Café Bolle Jan, vernoemd naar zijn eigen bijnaam. René begon zijn zangcarrière in het café van zijn vader. Jan was zelf ook zanger en vormde jarenlang een duo met zijn vrouw Mien. Ze maakten verschillende singles, zoals Kleine blonde Mariandel,Tranen op Schiphol en De zuiderwind. Jan overleed in 2009 op 67-jarige leeftijd. Twee maanden na zijn vrouw Mien.

René Froger zit niet stil. Hij vierde eerder dit jaar zijn 65e verjaardag met een duettenalbum. In Shownieuws vertelde hij over dit nieuwe album.