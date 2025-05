Radiozenders Nederland en België draaien massaal Lichtje Branden van Suzan & Freek

Tekst: Nicky Molendijk

Een bijzonder eerbetoon aan Suzan & Freek. Hun nummer Lichtje Branden werd woensdagochtend om 10.00 uur massaal gedraaid op de Nederlandse en Vlaamse radiozenders om het stel te steunen.

Het initiatief om het nummer Lichtje Branden te draaien op de radiozenders kwam van een groep fans. Het nummer was onder andere te horen op Radio 538, 3FM, Qmusic, 100% en op de Vlaamse MNM, Radio 2 en Radio 2 Bene. De zenders ontvingen hierop onwijs veel reacties van luisteraars die hun emoties over het nieuws deelden.

Dinsdag maakten Suzan & Freek bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is, terwijl Suzan in verwachting is van hun eerste kindje. Het muzikale duo heeft daarom besloten per direct te stoppen met optreden.