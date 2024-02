Politie onderzoekt vernieling familiegraf Peter Gillis

De politie onderzoekt de vernieling van het graf van de ouders van realityster en ondernemer Peter Gillis. Een woordvoerder van de politie Oost-Brabant laat dat zondag aan het ANP weten. Gillis deed zaterdag aangifte van de vernieling van het graf in Ommel.

Of er al een verdachte in beeld is, zoals Gillis zaterdag zelf stelde, kan de politie niet bevestigen. Wel laat ze weten dat er momenteel wordt gekeken “of er voldoende onderzoeksgrond is om op verder te rechercheren”.

Gillis maakte zaterdag via Instagram bekend dat het graf van zijn ouders is geschonden. Op een foto van het graf is te zien dat er op de steen ‘STOP TV’ is geschreven. In het bijschrift deelde de Massa is Kassa-ster dat ook een Delftsblauwe vaas met vele tientallen rozen was meegenomen. Gillis schreef “boos en verdrietig” te zijn. “Wat doet dit mij pijn, dit is een rustplaats en daar moet je altijd met respect mee omgaan”, schreef hij.

Omwonenden van de begraafplaats brachten Gillis op de hoogte van de vernielingen. Zij zouden de politie ook een signalement van de mogelijke dader hebben gegeven.