Peter Gillis doet aangifte van vernieling graf ouders: ‘Wat doet dit mij pijn’

Ondernemer Peter Gillis heeft aangifte gedaan van vernieling van het graf van zijn ouders in Ommel. Dat heeft hij zaterdag aan het ANP gemeld. De politie zou volgens Gillis een onderzoek zijn gestart en al een verdachte op het oog hebben.

Gillis, bekend van de Talpa-realitysoap Massa is Kassa, plaatste zaterdagmiddag op Instagram een foto van het vernielde graf. Op de steen is de tekst ‘STOP TV’ geschreven. “Boos en vooral verdrietig dat iemand het in zijn hoofd haalt om het graf van mijn moeder te vernielen”, schrijft Gillis bij de foto. “Wat doet dit mij pijn, dit is een rustplaats en daar moet je altijd met respect mee omgaan.”

Vaas met rozen gestolen

Volgens de realityster is niet alleen de grafsteen beklad, maar is ook een Delftsblauwe vaas met vele tientallen rozen meegenomen. Gillis was door omwonenden bij de begraafplaats ingeseind over de vernielingen. Zij zouden de politie ook een signalement van de mogelijke dader hebben gegeven.

De politie Oost-Brabant laat zaterdag weten na het weekend met een reactie te komen.