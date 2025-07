Patty Brard wil nummer uit 1981 opnieuw opnemen

Tekst: Nicky Molendijk

Patty Brard zou haar eerste solosingle Hold On To Love graag opnieuw willen opnemen. In het radioprogramma FM op 5 vertelt de presentatrice dit tegen Henkjan Smits.

“Ik zou dit liedje zo graag nog een keer willen inzingen”, onthulde Patty nadat Henkjan een aantal hits uit haar carrière doornam. “Wat let je?”, vroeg Smits daarop. “Ja, dat vraag ik mij ook af! Dit nummer móet gewoon opnieuw. Het gaat nu op het lijstje”, vertelt Brard.

Wanneer de zangeres dit van plan is, is nog niet bekend. Het nummer was de eerste single van haar debuutalbum All This Way en kwam uit op 14 februari 1981.