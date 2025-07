Optreden Douwe Bob op Gelderpop gaat door

Tekst: Nicky Molendijk

Douwe Bob zal zaterdag optreden op het zomerfestival Gelderpop. Het management van de zanger laat, na berichtgeving van de Barneveldse Krant, weten dat de show doorgaat.

Eerder deze week is de zanger met zijn gezin naar het buitenland vertrokken vanwege bedreigingen. Zondag zag Douwe af van een optreden op een Joods kindervoetbalevenement omdat hij vond dat de eerder gemaakte afspraken met de organisatie geschonden waren. Het ging hier over het weglaten van “religieuze of politieke statements.” Hierdoor besloot hij niet meer op te treden.

Volgens de politie heeft Douwe Bob zelf besloten om voorlopig uit Nederland te vertrekken voor zijn veiligheid. Ook heeft de politie woensdag bekendgemaakt een 28-jarige man uit Amsterdam te hebben aangehouden. Hij wordt verdacht van de bedreigingen.