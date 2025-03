Nielson wil in gesprek met Radio 538 na rel

BN'ers

Linda de Mol voorlopig niet op de rode loper met Jeroen Rietbergen

Linda de Mol maakte in december geleden weer samen te zijn met Jeroen Rietbergen. Ondanks het stel weer gelukkig is samen, zullen ze voorlopig niet samen op de rode loper verschijnen. In Shownieuws vertelt de presentatrice hier meer over. “Dan gaat het zo snel over ons. En ik denk dat ik Jeroen daar ook geen...