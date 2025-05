Monique Smit open over kinderwens: ‘Had voor nog meer kinderen willen gaan’

Tekst: Nicky Molendijk

Monique Smit is erg openhartig over haar kinderwens. Als ze in “een andere tijd” was geboren, had ze liever meer kinderen gehad. Dat vertelt de zangeres aan De Telegraaf.

“Moeder worden was altijd mijn grootste droom”, zegt Monique. “En dat ik drie kinderen heb mogen krijgen, was ook altijd mijn wens, maar je moet maar afwachten of dat ook lukt”, voegt ze toe. Smit is erg dankbaar dat die wens samen met haar partner Martijn is uitgekomen en dat ze nu zoons Noah en Luca en dochtertje Lovi hebben.

Martijn en Monique zijn nu “klaar” met het krijgen van kinderen. Zo zegt de zangeres: “De achterbank zit vol”. Ondanks die uitspraak had ze het liefst wel meer kinderen gewild. “Als ik in een andere tijd was geboren, waarin vrouwen niet werkten, dan had ik voor nog méér kinderen willen gaan – ik vond zwanger zijn zo leuk”, ligt ze toe.

“Maar ik werk fulltime: ik doe vijftig shows per jaar met KidsPop, treed minimaal honderdvijftig keer op met mijn eigen muziek, heb een kinderkledinglijn en ga zo maar door. Ik vind dat met drie ook al heel veel”, aldus Smit.