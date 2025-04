Michella Kox speelt deze rol in The Passion

Tekst: Nicky Molendijk

Michella Kox zal donderdagavond te zien zijn in The Passion. De realityster maakt donderdagochtend op radiozender NPO 3FM bekend dat zij de rol van Barabbas, de gevangene die in plaats van Jezus vrijkomt, dit jaar op zich zal nemen.

Deze rol wordt altijd op de dag zelf bekendgemaakt en is vaak een BN’er die het jaar ervoor in opspraak raakte. “Ik vind mezelf meer de heilige maagd Maria, maar dat boden ze mij niet aan”, aldus Michella. Kox was eerst van plan om een peuk op te steken tijdens de uitzending, maar zal dit uiteindelijk niet gaan doen. “Dat gaat echt te ver”, zegt ze.

Donderdagavond zal The Passion worden uitgezonden vanuit Terneuzen. De hoofdrollen zullen dit jaar gespeeld worden door Dorian Bindels, Eva Simons en Eddy Zoëy.