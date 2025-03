Marco Schuitmaker brengt in juni nieuw album uit

Voorstelling

Tjitske Reidinga annuleert theatertour: 'Het gaat niet'

Tjitske Reidinga zal haar theatertour niet meer hervatten. De actrice legt uit dat de stap naar het toneel te groot is nadat ze vorig jaar kort na elkaar haar ouders verloor. De tournee is daarom geannuleerd, meldt MORE Theater Producties. De voorstelling Portret gaat onder meer over haar ouders. In eerste instantie had de actrice...