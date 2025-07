Lucienne en Honoria openhartig over speciale band

Tekst: Nicky Molendijk

Dries Roelvink en Lucienne gingen na een huwelijk van negentien jaar uit elkaar. De zanger vond niet veel later opnieuw de liefde bij Honoria, met wie hij nog altijd erg gelukkig is. Gelukkig is de band tussen Lucienne en Honoria ook erg goed. In gesprek met VROUW vertellen ze hier meer over.

Honoria laat weten zich in het begin erg open te hebben gesteld richting Dries zijn kinderen. “Mijn deur stond voor ze open, maar als ze liever bij hun moeder wilden zijn, was ik wel de laatste die daar iets van zou zeggen.” Ze wilde met name dat Dave en Donny zo min mogelijk spanning zouden voelen. “Zij hadden niet om de scheiding of een nieuwe partner voor hun vader gevraagd.”

Na de scheiding, konden Dries en Lucienne elkaar niet luchten. Hierdoor verliep het contact via Honoria. “Dat vond ik helemaal niet vervelend, ik was juist blij dat ik kon helpen”, zegt ze hierover. Inmiddels hebben de twee dames een speciale band opgebouwd. “Nu bel ik Lucienne ook spontaan als ik ergens mee zit of als ik irritaties heb met Dries. Want als er íemand is die hem beter kent, is zij het wel”, aldus Honoria.

Lucienne is ook erg blij met de band met Honoria. “Wat ze allemaal voor die jongens heeft gedaan én nog steeds doet, is echt fantastisch. Dat Dave haar geboortedatum op z’n lijf heeft laten tatoeëren, zegt denk ik wel genoeg.” De twee zijn nog dichter bij elkaar gekomen na een aantal heftige gebeurtenissen, zoals de verslaving van Dave en Donny’s auto-ongeluk en ziekte. “We belden elkaar bijna dagelijks in die periode. Inmiddels zijn we goede vriendinnen. We zien elkaar wekelijks, bellen vaak en ik wip regelmatig binnen voor een kop koffie,” zegt Lucienne.