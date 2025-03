Linda de Mol voorlopig niet op de rode loper met Jeroen Rietbergen

Tekst: Nicky Molendijk

Linda de Mol maakte in december geleden weer samen te zijn met Jeroen Rietbergen. Ondanks het stel weer gelukkig is samen, zullen ze voorlopig niet samen op de rode loper verschijnen. In Shownieuws vertelt de presentatrice hier meer over.

“Dan gaat het zo snel over ons. En ik denk dat ik Jeroen daar ook geen plezier mee doe. Ik denk dat hij het fijner vindt om te wachten tot ik thuis ben”, legt ze uit. Ook heeft de hele situatie ervoor gezorgd dat de presentatrice zich goed realiseert wat het allerbelangrijkste is in het leven. “Dat is m’n gezin”.

De Mol geeft aan zich “weer een beetje” zichzelf te voelen. “En dat heeft zeker te maken met het feit dat alles zo goed scoort en lekker loopt. Dat ik weer druk bezig ben, nieuwe dingen kan bedenken en mijn hoofd weer vrij is van alle toestanden”, vertelt ze.

“Ik vind het nog heerlijk om een aantal jaar te werken, maar het allerbelangrijkste is mijn thuisbasis. En dat die weer goed is, dat zorgt ervoor dat ik weer lekker in mijn vel zit”, aldus Linda.