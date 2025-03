Lange rij bij afscheid Rob de Nijs

BN'ers

Frans Duijts anders in het leven gaan staan door bijna-doodervaring

Doordat Frans Duijts een bijna-doodervaring heeft meegemaakt, is de zanger anders in het leven gaan staan. Aan het AD vertelt Frans hier meer over. Zo’n 25 jaar geleden heeft de zanger zijn schouder en ruggenwervel gebroken en zijn onderbenen beschadigd na een val van tien meter hoogte in het sloopbedrijf van zijn ouders. Frans was...