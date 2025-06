Katja en Babette brengen nieuw nummer uit

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor alle fans van Katja Schuurman en Babette van Veen. Het duo heeft vrijdag een nieuw nummer, Fout Feestje, uitgebracht.

Aan het ANP vertellen Katja en Babette dat ze met het nummer “een beetje luchtigheid” willen brengen. “We misten in ons leven wel een beetje een feestje. Het is een zware en moeilijke periode, gezien de staat van de wereld”, licht Babette toe. “Er moet gewoon wat licht tegenover staan. We moeten met elkaar kunnen dansen en los kunnen gaan”, vult Katja aan. Voor de videoclip zijn Schuurman en van Veen naar Spanje afgereisd. Ze noemen het nummer dan ook “een echt zomernummer.”

Het duo staat op vrijdag 7 en zaterdag 8 november met Het Grote Ademnood Discobal in AFAS Live. Het mega bekende nummer Ademnood is namelijk dertig jaar geleden uitgebracht. “Zoveel mensen die we tegenkomen, die nog niet eens geboren waren toen dit een hit werd, kennen het nummer. Mijn oudste dochter is 15, maar al haar vrienden kennen het ook”, vertelt Schuurman.