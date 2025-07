KANE brengt in september laatste album uit: ‘Ontzettend blij en dankbaar’

Tekst: Nicky Molendijk

KANE doet donderdag een grootse bekendmaking. De band komt op 12 september met hun laatste album ‘Exit & Entrances’. Op 17 en 18 oktober zullen ze voor een laatste keer op het podium staan.

In een persverklaring laat de band weten: “Als je van tevoren al weet dat dit de laatste keer zal zijn dat we een KANE-album maken, wil je bovenal dat dat album resoneert met wie we nu – in 2025 – zijn. Dat het laat horen (en zien) waar we staan als artiesten, songwriters én vrienden. Exit & Entrances is onze laatste toevoeging aan een 25-jarig dag- (en nacht-)boek, bestaande uit zeven albumhoofdstukken. Dit album is daarvan het slot.”

Dinand Woesthoff blikt terug op de afgelopen albums die ze hebben uitgebracht. “Al onze albums blijken een tijdopname, een dagboek van waar we waren. We zijn ontzettend blij, en bovenal dankbaar, dat we ons KANE-avontuur mogen afsluiten met dit fraaie album.”

Gitarist Dennis van Leeuwen laat weten dat muziek opnemen met Dinand “echt magisch” is. “Zoals het altijd is gegaan tussen Dinand en mij wanneer we een album maken: zonder veel woorden komt de muziek uit ons.” Ook vindt hij het “fantastisch” dat ze dit na al die jaren nog steeds zo kunnen doen.

Op 17 september zal KANE de release van hun nieuwe album vieren met een show in Paradiso in Amsterdam. Vrijdagochtend zal de kaartverkoop starten.