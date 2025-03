Joop van den Ende reageert op overlijden Rob de Nijs

Tekst: Nicky Molendijk

Zondag is Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd overleden. Joop van den Ende vindt dit “ongelofelijk verdrietig”. In het programma Tijd voor MAX zegt hij: “Aan de andere kant is hij ook verlost van die enorme ziekte”. In 2019 maakte De Nijs bekend dat hij parkinson had.

Joop vindt het overlijden van Rob dan ook dubbel aanvoelen. “Het was zo’n ongelofelijk lieve, lieve man. Een geweldige artiest. En je wil het niet geloven, maar altijd positief”, vertelt hij. “Dus dat is dubbel. Want je gunt hem van het lijden af te zijn, aan de andere kant dat je hem enorm mist.”

De Nijs is in zijn woning in Bennekom in het bijzijn van zijn dierbaren overleden.