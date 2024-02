Joop van den Ende over wangedrag-rapport: ‘Ons vak wordt besmeurd’

Joop van den Ende vindt het heel erg jammer dat “het mooiste vak dat er is”, werk in de televisiewereld, nu “besmeurd” wordt door de onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat zei hij aan tafel in de talkshow Humberto. “En het is misschien even nodig. Of het de juiste weg is geweest, wie weet het?”, sprak Van den Ende.

Het rapport-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep werd donderdag gepresenteerd. Vooral het programma De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk kwamen fors aan bod. Afgelopen weekend zei Van den Ende in Trouw al dat BNNVARA meer had moeten doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De theater- en tv-magnaat vindt dat de presentator het slachtoffer is van “slecht leiderschap”.

Van den Ende zat aan tafel bij Humberto om te spreken over de onlinetentoonstelling over zijn carrière, die maandag in het Beeld & Geluid in Hilversum werd gelanceerd. “Tientallen mensen hebben hier twee à drie jaar aan gewerkt en nu wordt het besmeurd door deze situatie. Er wordt een natte deken overheen gegooid”, aldus Van den Ende. Later wil hij best verder in detail praten over de televisiewereld, maar daar is volgens hem meer tijd voor nodig.

Ook André van Duin, die aan de tentoonstelling van Van den Ende meewerkte, zat bij Humberto en reageerde kort op de onthullingen. “Het is heel lastig. We weten niet alle ins en outs”, zei hij. “Ik ken Matthijs alleen maar als een hele aardige, lieve en gezellige man. Maar het gaat niet alleen om Matthijs, het gaat over heel veel mensen.”