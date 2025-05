Johan Derksen sprint voortijdig studio Vandaag Inside uit

Tekst: Nicky Molendijk

Johan Derksen is vrijdagavond eerder uit de studio van Vandaag Inside vertrokken. Wilfred Genee ging zijn nieuwe single zingen en om die reden trok Derksen een sprintje.

“Ik wens jou hartstikke veel succes met je liedje, zet ‘m op”, zei Derksen lachend. Vervolgens rende hij de studio uit, zoals te zien is in onderstaande video.

Genee heeft vrijdag zijn nieuwe single uitgebracht. Het nummer heet Zoek Jezelf Broeder. In november ontstond er een rel tussen Derksen en Genee omdat Johan vond dat Wilfred teveel promotie maakte voor zijn eerdere single. Uiteindelijk leidde dit tot een verhitte discussie en is Johan naar huis vertrokken. Vervolgens kwam hij de dag daarna ook niet opdagen in de studio.