Jim Bakkum zorgt beter voor zichzelf: ‘Heb meer energie’

Tekst: Nicky Molendijk

Jim Bakkum onthult dat hij de laatste tijd beter voor zichzelf is gaan zorgen. Op social media deelt hij met zijn volgers hoe hij dit precies doet.

Op Instagram schrijft de acteur: “Naast onze tour heb ik besloten om zo min mogelijk te doen. Meer rust. In mijn hoofd. Voor mijn lijf. In huis. Met de kinderen.” Ondanks dat Bakkum meer rust neemt, zorgt hij wel dat hij elke dag “tussen de 10k en 15k stappen” zet en drie keer per week traint. Ook eet hij 90% minder troep.

“Ik heb zo veel meer energie. Jarenlang voelde ik altijd die extreme drive om maar meer meer meer te – moeten – doen. Omdat ik dat vanaf mijn vijftiende zo gewend ben”, gaat Jim verder. “En sinds april dit jaar weet ik hoe het voelt om veel meer ‘in het nu’ te leven.”

“Mijn drie kinderen betekenen alles en om daar nu zoveel (meer) van mee te krijgen is het allerfijnste gevoel dat er is. Natuurlijk was ik altijd al betrokken en is thuis zijn met drie kinderen natuurlijk alles behalve ‘rustig’. Maar om betrokken en thuis te zijn met rust in je hoofd en lijf is zo veel fijner”, voegt Bakkum toe.

Na de zomer komt er weer een nieuw project aan voor de acteur. “Daar heb ik heel veel zin in, maar man wat is het fijn aan ouder worden dat je dit soort periodes leert kennen en leert waarderen”, schrijft Jim tot slot.