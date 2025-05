Jet van Nieuwkerk bevallen van tweede kindje

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch babynieuws voor Jet van Nieuwkerk, de dochter van presentator Matthijs. Ze is op 20 april bevallen van haar tweede kindje. Op social media deelt ze dit bijzondere nieuws met haar volgers.

“Alsof het nooit anders is geweest”, schrijft ze bij een mooie foto met haar zoontje en haar partner Ward. “We love you so so so much”, voegt ze toe. Het jongetje heeft de naam Oos gekregen.

In 2020 is Jet voor het eerst moeder geworden. Ze mocht toen haar eerste zoontje Frenkie verwelkomen. Op oudjaarsdag vorig jaar maakte ze bekend dat ze opnieuw een jongetje zou krijgen. “2025 Boys House”, schreef ze toen bij een foto op Instagram.