Jessie Jazz Vuijk voelt zich “zo verwend en geliefd” na aanzoek Kaj Gorgels

Tekst: Nicky Molendijk

Jessie Jazz Vuijk is woensdag in Schotland ten huwelijk gevraagd door haar grote liefde Kaj Gorgels. Op social media deelt de influencer dat ze het nog nauwelijks kan geloven. “Gelukkig hebben we het allemaal op film”, schrijft ze.

Het aanzoek was een complete verrassing voor Jessie. Ze had naar eigen zeggen “geen idee”, maar toevallig had ze wel van een aanzoek gedroomd. “De dag voordat we naar Schotland vertrokken, droomde ik dat hij me ten huwelijk vroeg met een ring die hij op de grond had gevonden. In de droom was het allemaal een beetje knullig – maar ik hield toch van hem. Ik wist niet wat me te wachten stond. Maar dit…”

Jessie schrijft bij romantische beelden van het aanzoek dat ze zich “zo verwend en geliefd” voelt. “Ik kan nog steeds niet geloven dat hij dit allemaal voor mij heeft gedaan.”