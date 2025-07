Janny van der Heijden emotioneel na verlies hond Nhaan

Tekst: Nicky Molendijk

Janny van der Heijden is nog altijd erg verdrietig na het verlies van haar trouwe viervoeter Nhaan. In haar column voor Margiet, schrijft ze dan ook emotioneel over dit grote gemis.

“Ze is er niet meer. Mijn kleine Nhaan. Mijn diva op pootjes, mijn schaduw, mijn kompas”, begint Janny haar bericht over de kleine teckel. “Sinds kort loop ik met niet meer dan een denkbeeldig riempje in mijn hand. Geen getrippel naast me en geen wapperende oortjes in de wind.”

Janny vertelt openhartig dat ze thuis de spulletjes van Nhaan nog steeds niet heeft kunnen opruimen. “Mijn huis is nog steeds ingericht op een hond die er niet meer is. Haar mandjes met zachte vachtjes, de speeltjes en de voerbakjes staan er nog.” Als ze dit weghaalt heeft ze het gevoel “dan te moeten erkennen dat ze echt weg is.”

Volgens de presentatrice doen de kleine dingen het meeste pijn. “Ik laat een deur op een kier. Mijn hand zoekt automatisch naar een warm, harig lijfje dat niet meer naast me ligt.” Ondanks het grote gemis, voelt Janny dat haar hondje niet helemaal weg is. “Ze zit diep in me verankerd. In mijn routines, in mijn taal, in haar servies. Misschien is ze daardoor ook niet echt weg. Zolang ik haar blijf zoeken en blijf vinden in alles wat ik doe.”