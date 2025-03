Jake Paul en Jutta Leerdam open over kinderwens

Tekst: Nicky Molendijk

Jake Paul en Jutta Leerdam zijn dolgelukkig samen. Het stel is afgelopen weekend verloofd en denkt ook al aan de volgende stap. In de nieuwe realityshow Paul American, doet de bokser een boekje open over hun kinderwens.

Volgens Jake is het plan als volgt: “in 2026 wint Jutta goud. Ik word wereldkampioen boksen. Dan stopt Jutta met schaatsen en daarna gaan we kinderen krijgen en een gezin stichten.”

Het koppel is sinds het voorjaar van 2023 samen. Jutta doet zelf geen uitspraken over hun kinderwens in de afleveringen.