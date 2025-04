Hier is Sylvie Meis ‘heel blij mee’

Tekst: Nicky Molendijk

Sylvie Meis heeft begin vorig jaar besloten om niets meer te delen over haar liefdesleven. “En ik ben er heel blij mee”, vertelt ze in de nieuwste aflevering van de onlineserie Open Kaart van Robbert Rodenburg.

Toen Robbert naar het liefdesleven van Sylvie vroeg zei ze: “Ik ben heel gelukkig. Laat ik dat als statement geven, ik ben heel blij en gelukkig met hoe mijn leven is. Natuurlijk is het een grote verandering, van een getrouwd bestaan naar in principe ongetrouwd te zijn.”

Meis geeft aan geen publieke statements meer te geven over wat er speelt in haar liefdesleven. “Gewoon om dat deel van mezelf te beschermen en meer van mezelf te houden.” Ook geeft het haar meer vrijheid in het daten, legt ze uit. “Ik kan met iemand daten, uit eten of op een event verschijnen zonder dat ik daar überhaupt over moet praten. Ik hoef niks te posten op Instagram, hoef geen statements te maken. Mensen kunnen gissen: is het aan is het uit. Lekker doen.”