Hélène Hendriks moet operatie ondergaan en mist begin Oranjezomer

Tekst: Nicky Molendijk

Hélène Hendriks zal helaas de start van het nieuwe seizoen van haar talkshow missen. Eind deze maand zal De Oranjezomer weer te zien zijn, maar de presentatrice moet een operatie ondergaan. Dat vertelde Hendriks vrijdag in Vandaag Inside.

De presentatrice treedt niet in details over welke ingreep ze moet ondergaan. “Zonder het al te groot te maken, want zo interessant is het helemaal niet, maar ik moet inderdaad een operatie ondergaan over twee weken. Dus het begin van De Oranjezomer mis ik helaas”, vertelt ze in het programma.

Na de operatie zal Hélène tijdelijk in een rolstoel belanden. “Ze wilden dat ik dat even zou vertellen want anders gaat iedereen speculeren. Mensen zien je in een rolstoel en dan denken ze het ergste, maar het komt gewoon weer goed.”

Johnny de Mol zal de start van het seizoen overnemen. Ook zal hij het einde presenteren omdat Hendriks dan voor Ziggo de start van het nieuwe Europese voetbalseizoen verslaat.