Hannah Mae vervangt S10 op Bevrijdingsdag: ‘Een beetje dubbel’

Tekst: Nicky Molendijk

Hannah Mae kreeg een paar dagen geleden te horen dat ze ambassadeur van de Vrijheid is. Nadat S10 haar shows wegens privéomstandigheden moest afzeggen, is het de eer aan Hannah Mae om maandagochtend in de helikopter te stappen om op verschillende Bevrijdingsfestivals in het land op te treden.

“Eigenlijk had S10 hier moeten staan. En ik vind het echt ontzettend naar voor haar dat ze het heeft moeten cancelen”, vertelt Hannah Mae die het om die reden ook “wel een beetje dubbel” vindt. “Ik hoop dat zij snel weer in een goede situatie terechtkomt. Maar ik ben heel erg blij dat ik een beetje heb kunnen helpen en dat we snel hebben kunnen schakelen.”

“Toen ik vanochtend wakker werd dacht ik wel: dit wordt een intense dag. Maar nu heb ik er vooral heel veel zin in”, zegt ze. “Ook kijkt de zangeres uit naar het optreden in Assen: “mijn thuisstad, en er komen veel vrienden en familie kijken.”

Zangeres S10 kon helaas onverwachts niet aanwezig zijn als ambassadeur van de vrijheid. De Telegraaf meldde eerder dat de tweelingbroer van Stien zwaargewond was geraakt bij een val uit een flat.