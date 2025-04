Gordon noemt André Hazes sr. een pedofiel

Tekst: Nicky Molendijk

Gordon is vrijdag te gast bij Yoursafe Radio waarbij hij erg uitgesproken is over zijn ervaringen met André Hazes sr. Zo noemt hij de overleden volkszanger onder andere “een pedofiel”.

Gordon vond Hazes “een vreselijke man” en laat zijn mening dan ook zeker duidelijk worden in het radioprogramma. “We zijn met z’n allen bij Holland Zingt Hazes en we staan allemaal – ik niet – mee te lallen. Maar die man is gewoon een pedofiel”, vertelt hij.

“Ik heb ‘m gewoon Rachel zien slaan aan boord van een vliegtuig”, gaat hij verder. Ook vindt de presentator het erg opmerkelijk dat de muziek van Marco Borsato veel minder gedraaid wordt aangezien hij nog niet veroordeeld is. “En dit kan dan wel? Een nationale held die gewoon op een kind van veertien lag? Dan krijg je toch de rillingen over je lijf?”

André en Rachel hebben elkaar leren kennen toen Rachel twaalf jaar was. Een aantal jaar geleden heeft zij in de docuserie Kleine Jongen onthult dat ze op haar 15e voor het eerst seks had met André. Hij was toen 34 jaar oud.

“Ik zal het hele land wel weer over me heen krijgen, maar dat interesseert me geen reet. Het is gewoon wat het is”, aldus Gordon.