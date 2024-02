Giel de Winter op retraite om aan zichzelf te werken

Giel de Winter heeft aan zichzelf gewerkt tijdens een retraite. Op Instagram deelt de bekende YouTuber vrijdag dat hij er de afgelopen tijd “wat minder lekker in” zat en dat hij daarom een stap terug deed om onder meer zijn “ambities weer helder te krijgen”.

“Afgelopen periode zat ik er even wat minder lekker in. Daarom heb ik de rust opgezocht in een retraite”, schrijft De Winter. “Dit gaf me de gelegenheid om aan mezelf te werken, stappen te zetten en mijn ambities weer helder te krijgen.” Ook schrijft hij dat het oké is om “in de drukte en chaos van het leven” een stap terug te zetten “om daarna met nieuwe energie verder te gaan”.

De content creator, bekend van onder meer het YouTube-kanaal Stuk TV, laat aan het eind van zijn bericht weten wel weer zin te hebben in een feestje. “Nu met frisse zin het feestgebruis van carnaval in!”, schrijft hij.