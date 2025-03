Freek Vonk bijna aangevallen door levensgevaarlijk dier: ‘Op het nippertje’

Tekst: Nicky Molendijk

Een spannend moment voor Freek Vonk toen hij in het noorden van Noorwegen was. De bioloog kwam namelijk oog in oog te staan met levensgevaarlijke dieren. Op Instagram deelt Freek meer over deze ervaring. “Aangevallen door Noorse dwergwolven!!! Dit was op het nippertje”, schrijft hij.

“Dwergwolven lijken op het eerste gezicht misschien schattig — klein, pluizig, bijna knuffelbaar — maar vergis je niet!!! Dit zijn echte KILLERS”, begint hij zijn bericht. Bij een aantal foto’s van de dwergwolven schrijft Vonk: “Een enkele Noorse dwergwolf kan zonder moeite een volwassen ELAND aan! In zijn eentje!! Mijn hart bonkte hier in mijn keel!!”

Volgens de bioloog zijn dit ontzettend zeldzame dieren. “Zó zeldzaam dat er naar schatting nog maar 21 op de hele wereld rondlopen!”, legt hij uit. “Deze dieren staan erom bekend dat ze zich van zo’n vijftien meter afstand lanceren richting de halsslagader van hun prooi.” Wanneer ze eenmaal beet hebben, gaan de kaken op slot. “Je krijgt ze niet meer van je af!!”, schrijft Vonk.

Samen met een Noorse universiteit probeert Freek een onderzoeksprogramma naar deze dieren op poten te zetten. “Want één ding is zeker: hoe beter we deze geheimzinnige killers begrijpen, hoe beter we ons tegen hen kunnen beschermen”, deelt hij. Ook geeft hij zijn volgers een waarschuwing mee: “mocht je ooit in Noord-Noorwegen zijn: Wees alsjeblieft EXTREEM voorzichtig!!!! En doe dit NOOIT na!”