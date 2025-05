Flinke domper voor Victoria Koblenko

Tekst: Nicky Molendijk

Victoria Koblenko is samen met haar partner Evgeniy Levchenko helemaal in het sjiek naar de hoofdstad gekomen voor de première van de musical Hadestown. Alleen bij aankomst kwam het stel erachter dat er helemaal geen première was… althans, niet vandaag.

De actrice had namelijk de datum verkeerd in haar agenda gezet en is per ongeluk een maand te vroeg. “Ik dacht dat we vandaag naar Carré gingen, maar… is de voorstelling pas over een maand”, deelt de actrice op Instagram.

Haar partner kon er helaas niet erg om lachen. “Niet best, niet best dit. Gaan we een keertje naar Carré om een mooie première te zien…”, zegt Evgeniy in het filmpje. “…heeft je vrouw zich vergist in de datum”, maakt de Victoria zijn zin af.