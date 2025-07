Fantastisch nieuws voor Emma Heesters: ‘Ik ben beter’

Gaat juiceprogramma Yvonne Coldeweijer op NET5 nog wel door?

Het was voor veel mensen een complete verrassing toen bekend werd gemaakt dat voormalig juicekoningin Yvonne Coldeweijer een eigen programma krijgt op NET5. Direct waren er sterke twijfels of ze daar wel op dezelfde manier zou mogen doorgaan. En nu, een paar maanden later, is het onduidelijk of de juiceshow er überhaupt nog wel zal…