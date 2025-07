Emma Heesters openhartig over ‘extreme moeheid’

Tekst: Nicky Molendijk

Emma Heesters deelt regelmatig updates over hoe het nu met haar gaat op social media. Nadat ze vorig jaar de diagnose baarmoederhalskanker heeft gekregen en hier ook voor behandeld is, staat ze inmiddels weer twee keer per week op het podium. Iets waar de zangeres ontzettend blij mee is, maar hier moet ze doordeweeks ook “heel veel voor laten, want ik moet nog heel veel rusten.”

Op Instagram deelt Heesters een video waarin ze laat zien dat ze haar best doet om weer fit te worden. “De extreme moeheid die jullie misschien niet op het podium zien, heb ik namelijk wel. En dat is soms mega confronterend”, schrijft ze erbij. “Maar ik was natuurlijk mega determined om weer “fit” te worden, zodat ik weer op het podium kon staan. Want daar krijg ik ook energie van en word ik blij van.”

De zangeres geeft aan dat ze in de eerste twee maanden drie keer per week ‘onco fysio’ heeft gevolgd. “Hierdoor kreeg ik weer vertrouwen in mijn lichaam. Waar ik eerst dacht dat ik op 0 zou moeten beginnen, werd eigenlijk -10”, legt ze uit. “Alles waar ik vorig jaar hard voor had gewerkt (fitlife), was ik kwijt. En dat merkte ik.”

Inmiddels is de zangeres steeds vaker in de sportschool te vinden om haar conditie en kracht weer op te bouwen. “Ik ben nog niet waar ik wil zijn maar wel heel trots dat dit nu al kan. En soms is het gewoon te veel en moet ik weer een middag dutje inlassen”, aldus Emma.