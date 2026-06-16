Dochter Wolter Kroes verzweeg achternaam bij audities: ‘Wilde het zelf doen’

Tekst: Lisa Manche

Met hits als ‘Viva Hollandia’ en ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ is Wolter Kroes (57) al jarenlang een van de bekendste Nederlandse volkszangers. Zijn dochter Pamela (27) timmert aan de weg als zangeres en musicalactrice, maar verzweeg in het begin tijdens audities haar bekende achternaam. Dat vertelt ze in een interview met haar vader in Libelle.

Musicals

Pamela treedt ‘een béétje’ in de voetsporen van haar vader, vertelt ze. ‘Al maken we een ander soort muziek. Ik ben klassiek geschoold en zit meer in de musicalhoek. Ik speelde onder meer in Ciske de Rat en Les misérables. Dat voelde echt als een droom die uitkwam.’

Knokken voor je plek

Dat Pamela net als hem de muziek is ingegaan raakt Wolter, al wil hij haar ook waarschuwen. ‘Als ik haar op een podium zie staan, raakt het me zo dat ik het niet droog houd. Ze is verschrikkelijk goed en ik gun haar dat succes. Maar ik weet ook dat het geen makkelijke wereld is. Je moet echt knokken om je plek te veroveren.’

Moedeloos

Pamela weet dat het niet makkelijk is om carrière te maken in de musical- en muziekwereld. ‘Na Les Misérables bleef het een tijd stil. Ik heb tientallen audities gedaan, maar werd nergens aangenomen voor een rol. Daar werd ik wel moedeloos van.’ Momenteel werkt ze als zzp’er en speelt ze onder meer in een ABBA-coverband.

Alles op eigen kracht

Met name in het begin wilde Pamela voorkomen dat mensen zouden denken dat er deuren voor haar opengingen door haar bekende vader. Daarom verzweeg ze vaak haar achternaam. ‘Ik wilde het allemaal zelf doen. Geen voorsprong, geen kruiwagen. Als ik audities deed, vertelde ik dat vaak niet eens tegen mijn ouders’, zegt ze. ‘Inmiddels maakt het me minder uit, want ik heb op eigen kracht wel wat bereikt.’

Deelname aan ‘The Voice Kids’

Toen Pamela in 2013 meedeed aan The Voice Kids had ze dat in eerste instantie niet tegen haar vader gezegd. ‘Ik weet nog goed dat iemand tegen me zei: ‘Ik zie je zaterdag bij The Voice, hè?’ Ik had geen idee waar dat over ging. Deed Pamela mee aan dat programma, zonder haar naam te gebruiken. Ik was totaal verrast.’

Samen zingen

Hoewel vader en dochter andere soorten muziek maken, zingen ze wel graag samen. ‘Ooit willen we samen een single maken. Zoiets als het nummer van Yves Berendse en Emma Heesters lijkt me leuk. Papa het volkse en ik het popgedeelte. Maar zover is het nog niet.’

Nu het WK voetbal in volle gang is, draait het nummer Viva Hollandia overuren. Vorige maand vertelde Wolter bij Radio Noordzee over zijn WK-hit.

BRON: LIBELLE