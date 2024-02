Dit vindt Gerard Joling van keuze Gordon: ‘Zielig’

Gerard Joling vindt het feit dat Gordon zijn theatertournee en werkzaamheden in Nederland heeft geannuleerd “zielig voor iedereen”. Dat zegt Joling, die in het verleden geregeld samenwerkte met de zanger, in RTL Boulevard. Gordon, die net Album van mijn Leven uitbracht, maakte zijn keuze na kritiek op zijn comeback.

“Dit is natuurlijk altijd heel vervelend”, zegt Joling. “Denk aan de muzikanten, denk aan de strijkers, de blazers, de ‘backing vocals’. Die mensen zijn allemaal ingepland voor al die maanden. Heb je een verzekering afgesloten? Hoe is dat geregeld?”

Het is voor alle betrokkenen “hartstikke zuur dat dit soort dingen gebeuren”, zegt de zanger. Bij het uitbrengen van een album krijg je volgens hem “natuurlijk altijd wel commentaar en iets over je heen”. Dit is “een hele zure week, klaar”, besluit Joling.

Gordon bracht onlangs zijn nieuwe album uit na een afwezigheid van acht jaar en zou langs theaters door het land reizen. “Met Album van mijn Leven heb ik een mooi laatste album achtergelaten waar ik ontzettend trots op ben”, zei Gordon in een statement over zijn keuze. “Voor degenen die al een kaartje hebben gekocht voor de theatershows, wil ik jullie ontzettend bedanken voor het vertrouwen en de support. Vanuit de theaters zal er contact met jullie worden opgenomen.”