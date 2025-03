Dit vindt Davina Michelle erg jammer

BN'ers

Donny Roelvink onthult reden bekering: 'Was indirect altijd al een moslim'

Donny Roelvink is in de podcast Minuut voor Allah erg openhartig over zijn bekering. Zo is er volgens Roelvink niet veel veranderd in zijn leven. “Ik ben nog steeds wie ik ben. Ik denk dat dat ook het mooie is van de bekering.” Vanaf jongs af aan was Donny al gefascineerd over het geloof, mede...