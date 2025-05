Dit is de nieuwe vriendin van Wesley Sneijder

Hoe Linda Wagenmakers een rigoureuze keuze maakte: ‘Ik gooi mijn leven om’

Vanaf het najaar is Linda Wagenmakers te zien als de boze heks Sadista in ’The Wiz’. De musical vertelt het verhaal van Dorothy, een rol van Mickey Vermeer, die in de sprookjesachtige wereld van Oz op zoek gaat naar zichzelf en ontdekt dat een eigenschap als bijvoorbeeld moed al die tijd al in haar zat….