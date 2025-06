Dit is de ‘grootste droom’ van Yolanthe Cabau

Tekst: Nicky Molendijk

Yolanthe Cabau onthult op social media haar grootste droom. De actrice zou het onwijs tof vinden om in de toekomst in een Spaanse film of serie te spelen. Daarom heeft ze zelfs besloten om lessen te nemen om haar Spaans te verbeteren.

De half Spaanse Cabau zegt dat ze veel fouten maakt wanneer ze Spaans spreekt. Daarom heeft ze besloten iets te doen wat “goed” voor haar is. “Want mijn grootste droom is om in een grote Spaanse film of serie te spelen. Het zou dan geweldig zijn als ik de aanwijzingen van de regisseur dan gewoon goed kan opvolgen”, legt ze uit. Ook geeft ze haar volgers een wijze les mee.”Er is altijd iets waar je jezelf in kunt verbeteren.”

Yolanthe is geboren op Ibiza. Als kind verhuisde ze met haar moeder, broers en zussen naar Nederland en vanaf dat moment sprak ze met haar moeder alleen Nederlands. “We spraken thuis nooit meer Spaans”, aldus de actrice.