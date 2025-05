Dit advies geeft Claude mee aan zijn opvolger

Tekst: Nicky Molendijk

Zaterdagavond werd Claude twaalfde op het Eurovisie Songfestival. Aan zijn opvolger voor volgend jaar geeft de zanger alvast een belangrijke tip mee.

De artiest die volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat, kan volgens Claude sociale media misschien beter verwijderen. “Dat heeft mij zo doen genieten van zo veel meer momenten”, vertelt hij. “Ik heb zo veel meer momenten met mijn team doorgebracht in plaats van op mijn telefoon.”

De zanger vindt zijn deelname een geweldige ervaring. Aan zijn opvolger zou hij dan ook graag willen meegeven: “Ik zou zeggen: het is een heel leuk avontuur”, zegt hij. “Het wordt in de media wel wat heftig gebracht natuurlijk. Maar dat is ook niet zomaar, want het is ook wel wat intens. Maar het is voornamelijk zo leuk en je gaat zoveel leuke vrienden maken en genieten en alles.”