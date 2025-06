Deze BN’ers doen mee aan nieuw seizoen Jachtseizoen

Wereldsterren

Verdrietig nieuws voor Yolanda Hadid

Vervelend nieuws voor Yolanda Hadid. Volgens het Amerikaanse tijdschrift People is er een einde gekomen aan haar verloving. Sinds januari zou Yolanda al niet meer verloofd zijn met Joseph Jingoli. Hadid heeft in 2024 bevestigd dat Jingoli haar twee jaar daarvoor ten huwelijk had gevraagd. De twee hebben elkaar in 2017 ontmoet in Pennsylvania. Yolanda...