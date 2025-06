Dave Roelvink bedekt tattoos in Japans Hotel

Tekst: Nicky Molendijk

Dave Roelvink en zijn vriendin Marijn Kuipers zijn op reis in Japan. Het stel is net aangekomen in Kyoto en daar verblijven ze in een traditioneel Japans hotel. Zo moeten ze in dit hotel hun schoenen uitdoen en opbergen in een kluisje bij de voordeur en zijn zichtbare tattoos niet toegestaan in de spa.

Om deze reden liggen er neutraal gekleurde plakplaatjes in het hotel om je tattoos mee af te dekken. In een filmpje op Instagram zegt Roelvink: “Dit zijn ze, maar dit gaat niet genoeg zijn.” De realityster zit zelf helemaal onder de tatoeages.

Het stel heeft besloten om naar de winkel te gaan om een pak extra plakplaatjes te halen. Natuurlijk laat Dave ook het eindresultaat zien op zijn social media. “Is het zo goed, mag ik zo naar de spa?”, vraagt Roelvink met zijn afgeplakte torso. Vervolgens draait hij zich om en is te zien dat zijn hele rug nog niet bedekt is.