Danny Vera past nummer aan na fout

Tekst: Nicky Molendijk

Een oplettende luisteraar van Radio Veronica ontdekte een fout in het nummer Morning Dawns Again van Danny Vera. Inmiddels heeft de zanger het lied aangepast en opnieuw opgestuurd naar radiostations.

In de tekst van Morning Dawns Again zong Danny: “As long I’m not dreaming.” Dit viel luisteraar Martijn op en vertelde dit in het programma Stenders & Ekdom. Volgens Martijn moest hier het woordje ‘as’ nog tussen.

Vera heeft zelf ook gereageerd op de fout in het radioprogramma. “Ik heb het wel zo geschreven, maar overheen gelezen denk ik. Dat heb ik wel vaker.” Binnenkort zal hij de aangepaste versie komen spelen in de radioshow Ekdom in de Morgen.