Daan Schuurmans speelt rol in nieuw seizoen Gooische Vrouwen

Michella Kox speelt deze rol in The Passion

Michella Kox zal donderdagavond te zien zijn in The Passion. De realityster maakt donderdagochtend op radiozender NPO 3FM bekend dat zij de rol van Barabbas, de gevangene die in plaats van Jezus vrijkomt, dit jaar op zich zal nemen. Deze rol wordt altijd op de dag zelf bekendgemaakt en is vaak een BN’er die het...